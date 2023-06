Frio aumenta risco de doenças respiratórias e cardiovasculares, alerta médica de Votuporanga

A frente fria, que trouxe chuva e frio para Votuporanga nos últimos dias, mudou a rotina da população. As blusas e casacos voltaram a ser peças praticamente obrigatórias nas ruas e os cobertores em casa na busca de proteção contra a queda brusca na temperatura.

No entanto, muito mais preocupante do que o incômodo causado pelo clima mais frio são os problemas de saúde que podem surgir. Em entrevista, a médica pneumologista do SanSaúde de Votuporanga, dra. Amanda Tosta Vieira, afirmou que o período de frio traz consigo um aumento no número de pessoas com sintomas gripais, resultando em um crescimento nos atendimentos hospitalares.

Segundo a médica, há uma maior circulação de vírus e bactérias durante o inverno, e muitas pessoas preferem ficar em ambientes fechados para se protegerem do frio, o que acaba concentrando esses micro-organismos e facilitando a propagação de doenças.

“Durante as temperaturas mais baixasaumenta consideravelmente o risco para doenças cardiovasculares (infarto, AVC-Acidente Vascular Cerebral e descontrole pressórico) e respiratórias, tanto associadas às exacerbações de doenças preexistentes (asma e DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica)quanto ao surgimento de infecções respiratóriasÉ comprovado que a temperatura interfere nos processos metabólicos do corpo, sendo assim, o frio é um fator de risco para as doenças cardiovascularesaumentando a incidência de eventos agudos como Infarto e AVC durante esse período”, explicou a médica.

A Dra Amanda compartilhou algumas dicas importantes para redobrar os cuidados com a saúde nesse períodoSegundo a especialista, é fundamental manter hábitos saudáveis, como uma boa alimentação rica em frutas, verduras e legumesalém da prática regular de atividades físicas ao longo do ano. No entanto, neste período, alguns cuidados extras são necessários

Entre as recomendações da médica, está o aumento da ingestão de água. “Nos dias frios, é comum sentir menos sede e acabar ingerindo menos águao que pode comprometer a hidratação das vias aéreas e aumentar a predisposição a infecções respiratórias. Portantoé importante se atentar à quantidade mínima de água recomendada e se esforçar para ingeri-la mesmo quando não se sente sede”, completou

Outro ponto ressaltado pela médica é a importância de manter os ambientes arejados. Embora seja tentador fechar as janelas para manter o ambiente aquecidoessa atitude dificulta a circulação de ar e favorece a concentração de micro-organismos. Portanto, é recomendado que se mantenha as janelas abertas ou entreabertas para permitir a renovação do ar.