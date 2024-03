Idosa perde R$15 mil ao cair em golpe por mensagem de texto

Golpista se passou por gerente do banco da vítima para conseguir dinheiro

Uma idosa de 64 anos procurou a delegacia para relatar ter sido vítima de estelionato. Segundo seu relato, ela recebeu mensagens do tipo SMS informando sobre a troca de pontos do seu banco. Ao clicar no link disponibilizado na mensagem, ela foi direcionada a uma conversa com um indivíduo que se apresentou como Sérgio, gerente de relacionamento do seu banco.

Acreditando estar em contato com o verdadeiro gerente, a vítima foi induzida a pagar um boleto no valor de R$ 15.264,24. Posteriormente, ao comparecer ao banco para conversar com Sérgio, o real funcionário do Banco do Brasil da localidade, ela percebeu que havia sido vítima de um golpe financeiro.

Esse incidente serve como um alerta para a comunidade sobre os perigos dos golpes por mensagem de texto, onde criminosos se passam por representantes de instituições financeiras para enganar as vítimas e obter vantagens financeiras ilícitas.

A polícia está investigando o caso e orienta a população a redobrar a atenção ao receber mensagens suspeitas, nunca clicando em links desconhecidos e sempre verificando diretamente com as instituições financeiras em caso de dúvidas sobre transações ou solicitações de informações pessoais.

