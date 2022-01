Idosa morre e aposentado fica ferido em queda de elevador

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Uma idosa morreu e um policial aposentado ficou ferido após a queda de um elevador na residência da família, na Vila Carvalho, em Araçatuba. O acidente aconteceu no final da noite deste sábado (15) e as vítimas foram socorridas por equipes do resgate e Samu.

A queda do elevador foi em uma residência de dois pavimentos. A idosa foi socorrida em estado mais grave, porém, não resistiu, e o aposentado estava com fratura no tornozelo.

Peritos do instituto de criminalística estiveram no local e uma perícia deverá apontar o que causou a falha mecânica que motivou o acidente.