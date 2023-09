Homem que levou 4 tiros nas costas morre após 15 dias internado no HB

Faleceu na manhã desta segunda-feira (18), aos 58 anos de idade, o senhor Claudomiro Dias dos Santos, mais conhecido como “Japão”. Ele estava internado há 15 dias no Hospital de Base de Rio Preto após levar quatro tiros pelas costas, no bairro da Estação, zona Sul de Votuporanga. O crime aconteceu no último dia 3, na rua Valdimir Casagrande.

Por motivos que ainda estão sendo investigados, o atirador efetuou vários disparos contra Claudomiro e depois fugiu. A vítima foi socorrida às pressas e levada para a Santa Casa de Votuporanga, de onde foi transferida posteriormente para o HB, onde lutou pela vida por 15 dias, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

“Japão”, como era conhecido entre os familiares e amigos, era autônomo e deixa dois filhos: Danieber e Lilian, quatro irmãos (Cecília, Maria Aparecida, Ana Paula e Valdirene), a mãe Alice Maria e o pai Osvaldo (em memória), além dos demais familiares e amigos.

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento, pois o corpo de Claudomiro ainda terá que passar por exame necroscópico no IML (Instituto Médico Legal) de Rio Preto. A Polícia Civil segue investigando o caso. Jornal A Cidade