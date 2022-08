Etilômetro:

Segundo retalou a condutora do veículo Gol, ela trafegava pela Rua Egídio Navarro, no bairro Vila Bandeirante, sentido centro, quando ao desviar de um veículo que trafega em seu sentido oposto, veio a colidir com o carro estacionado. Durante a breve entrevista com a condutora, a equipe policial notou que ela aparentava estar sob influência de alcóol, sendo que a ela, foi oferecido o teste de etilômetro, sendo feito de forma voluntária. O etilômetro acusou o resultado de 0,84 mg/L.