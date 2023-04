Motorista e enfermeiro ficam feridos após ambulância bater contra poste de energia elétrica

Veículo foi atingido por uma caminhonete e atingiu em um poste de energia elétrica instalado na frente de uma farmácia. Motorista e enfermeiro ficaram feridos

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se envolveu em um acidente na avenida dos Estudantes, em São José do Rio Preto (SP), na tarde desta sexta-feira (21).

Segundo a Polícia Militar, o veículo foi atingido por uma caminhonete e bateu em um poste de energia elétrica instalado na frente de uma farmácia.

Com o impacto da colisão, o motorista e o enfermeiro ficaram feridos. Os dois foram socorridos e encaminhados para hospitais de Rio Preto. Não havia nenhum paciente no interior da ambulância quando o acidente aconteceu.

Ainda conforme a Polícia Militar, o motorista da caminhonete parou para prestar socorro às vítimas.

Em nota, o Samu informou que a ambulância estava em direção a um atendimento quando foi atingida na lateral por uma caminhonete.

“De acordo com o relato do condutor, a ambulância estava com a sirene ligada e, na passagem pelo cruzamento, o semáforo estava com o sinal verde. Não houve ferimento grave. O condutor da ambulância foi encaminhado à Santa Casa e o técnico de enfermagem ao Hospital de Base. O motorista da caminhonete recusou o atendimento médico. Informações detalhadas serão registradas em boletim de ocorrência”, alegou.