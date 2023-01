Identificado rapaz que morreu em acidente de moto em rodovia de Birigui

A Polícia Civil identificou o rapaz que morreu ontem (14) em um acidente de moto na rodovia Deputado Roberto Rollemberg, em Birigui. Trata-se de Thayzon Abraão, de 29 anos. A vítima morava em Birigui e o corpo foi reconhecido por familiares.

A moto que Thayzon pilotava bateu de frente com uma carreta que seguia em sentido contrário. Com o impacto, a motocicleta pegou fogo e a vítima morreu na hora com múltiplas fraturas. Ainda não se sabe o que causou o acidente. O condutor da carreta disse à polícia que tudo aconteceu muito rápido e que, repentinamente, a moto invadiu a pista contrária batendo de frente em alta velocidade.

O caso é investigado pela Polícia Civil.