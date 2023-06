Homem cai do telhado e tem traumatismo craniano em Votuporanga

Um homem de 53 anos de idade, morador da zona norte de Votuporanga foi socorrido em estado grave após sofrer uma queda livre do telhado de sua residência a uma altura de três metros.

Conforme informações colhidas pela reportagem do VOTUNEWS.COM.BR o incidente aconteceu na tarde desta quarta-feira, dia 7, em uma residência localizada no bairro Parque das Nações – zona norte da cidade. De acordo com informações, o homem estava fazendo uma manutenção no telhado da residência quando, por motivos a serem esclarecidos, quebrou uma telha e o senhor caiu em queda livre a uma altura de aproximadamente três metros.

Com o violento impacto no solo, o homem sofreu traumatismo craniano, fratura em ossos da face e ferimentos difusos pelo corpo. Imediatamente, familaires acionaram a Unidade de Resgate 13310 do Corpo de Bombeiros que chegou ao local em minutos, fazendo o socorro da vítima.

Diante a gravidade dos ferimentos, o homem foi socorrido ao pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga, onde permanece internado recebendo cuidados médicos intensivos.

REPORTAGEM: VOTUNEWS