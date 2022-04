Hospital de Base promove Circuito Solidário de Rodeios Parceiros do Bem em Pontes Gestal

Circuito reúne rodeios e festas de peão realizadas em parceria com comunidades para obter recursos a investir em leitos e estrutura para pacientes do SUS

A cidade de Pontes Gestal se une ao Hospital de Base neste sábado, dia 9 de abril, na 27ª Festa de Peão de Boiadeiro. A renda da festa será destinada ao HB, assim como o dinheiro obtido durante o “Desafio do Bem”, no qual o peão Doidinho da Buritama busca ficar, no mínimo, 8 segundos montado no touro “Menino da Pecuária”, da Companhia BH.

O HB lança o “Circuito Solidário de Rodeios Parceiros do Bem” com o objetivo de estreitar ainda mais estas parcerias e intensificar as ações nos rodeios e festas de peão em prol da instituição. Os recursos arrecadados nos eventos serão investidos na reforma e ambientação dos leitos do SUS (Sistema Único de Saúde), como vem sendo feito com doações e destinações de empresas parcerias.

Até então, a renda obtida em rodeios era utilizada no custeio da Funfarme, agora sendo direcionada à melhoria da infraestrutura do SUS, como salienta Dr. Jorge Fares, diretor executivo da Funfarme. “Temos certeza de este objetivo será concretizado. Em mais de uma dezena de cidades, as comunidades já realizam rodeios e festas em que a arrecadação das bilheterias ou dos desafios do bem são revertidas aos nossos hospitais. Somos muito gratos a elas. Sabemos que continuarão ao nosso lado e outras muitas cidades se juntarão integrando este Circuito Solidário com seus rodeios e festas”, diz Dr. Jorge Fares.

A comunidades da região tem demonstrado solidariedade à instituição de diversas formas ao longo dos anos, o que leva a diretora administrativa do Hospital de Base, Dra. Amália Tieco, estar bastante confiante de que mais municípios irão aderir a este projeto. “Estamos à disposição das cidades, como Pontes Gestal e região, para juntos realizarmos eventos cada vez melhores para que o nosso complexo hospitalar possa ampliar e aprimorar ainda mais o atendimento à região. A população compreende este nosso empenho, por isso será sempre parceira”, afirma Dra. Amália.

Nos últimos anos, grandes eventos foram realizados pelas comunidades de Bady Bassitt, Bálsamo, Cosmorama, Dolcinópolis, Guapiaçu, Indiaporã, Monções, Nipoã, Nova Aliança e Rio Preto, que sedia o Rodeo Country Bulls, este um dos maiores do Brasil.

Os moradores da região não precisam esperar pelas festas para ajudar o complexo do Hospital de Base e Hospital da Criança e Maternidade. Elas podem doar pelo pix doehb@hospitaldebase.com.br

Funfarme – segundo maior complexo hospitalar do Estado

A Fundação Faculdade Regional de Medicina (Funfarme), de São José do Rio Preto, é o segundo maior complexo hospitalar do Estado, reunindo o HB, o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), o Ambulatório de Especialidades, o Instituto do Câncer (ICA), o Hemocentro e o Instituto de Reabilitação Lucy Montoro. Os números dão a exata dimensão deste complexo referência para 102 municípios da região Noroeste do Estado.

Funfarme – números por ano