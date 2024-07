Hospital de Base divulga resultados das ações solidárias no Rodeio Country Bulls 2024

O Hospital de Base de São José do Rio Preto anuncia que, graças à parceria de empresas e ao público, foram arrecadados cerca de R$ 300 mil no Desafio do Bem – Desafio dos Campeões, no último domingo, no encerramento do Rio Preto Country Bulls (RPCB). “Por mais um ano, o Hospital de Base agradece o apoio essencial recebido da comunidade, de várias organizações empresarias parceiras e de grandes nomes do entretenimento e do esporte, demonstração de reconhecimento à qualidade do atendimento do HB e do complexo hospitalar da Funfarme aos pacientes do SUS de nossa região e do Brasil”, afirmou Robson de Pádua Ribeiro, superintendente financeiro da Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto (Funfarme). “Esta ação e outras várias realizadas em prol do Hospital de Base, do Hospital da Criança e Maternidade e todo nosso complexo evidenciam a forte vocação de solidariedade do Rio Preto Country Bulls”, completou.

Um dos momentos mais emocionantes do rodeio foi o anúncio, feito diretamente no palco pela dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, da doação integral de seu cachê ao Hospital de Base e demais unidades do Complexo Funfarme. Este gesto de solidariedade, que já havia ocorrido em edições anteriores do rodeio, reforça o compromisso contínuo da dupla com a saúde e o bem-estar da população.

O evento também contou com a iniciativa “Quarta Solidária”, onde foram distribuídos 10 mil ingressos ao complexo Funfarme, fundação mantenedora do Hospital de Base e do Hospital da Criança e Maternidade. Esta ação permitiu que mais pessoas participassem do rodeio, contribuindo para esta causa nobre.

Além disso, três camisetas autografadas por estrelas do futebol brasileiro foram doadas ao Hospital de Base para serem utilizadas em ações solidárias. Rivaldo, pentacampeão mundial de 2002, e os atacantes Lucas Moura, do São Paulo, e Hulk, do Atlético Mineiro, atenderam ao convite do renomado arquiteto rio-pretense Fabiano Hayasaki. Os craques não só doaram suas camisetas, mas também gravaram vídeos enaltecendo o trabalho incansável dos profissionais do hospital.

O encerramento do rodeio, na noite de domingo, foi marcado pela arrecadação de R$ 300 mil durante o Desafio do Bem – Desafio dos Campeões. Esta doação é crucial para o Hospital de Base, que utiliza esses recursos para melhorar ainda mais o atendimento aos pacientes do SUS e investir em infraestrutura e equipamentos.

“O Hospital de Base de Rio Preto, juntamente com suas unidades, expressa profunda gratidão a todos os envolvidos no Rodeio Country Bulls 2024. As doações e o apoio recebidos são fundamentais para continuar oferecendo atendimento de qualidade e reforçar a missão do complexo hospitalar de ser uma referência em saúde e solidariedade”, conclui Robson Pádua.

Complexo hospitalar Funfarme | Excelência em Medicina, referência no Brasil

Um dos maiores e mais importantes do Brasil, o complexo hospitalar da Funfarme, localizado em São José do Rio Preto, reúne o Hospital de Base (HB), o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), o Ambulatório Geral de Especialidades, o ICA – Instituto do Câncer, o Hemocentro de Rio Preto e a unidade do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro.

O HB e o HCM são hospitais-escola ligados à Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp), uma das escolas de medicina públicas mais conceituadas do Estado de São Paulo. Destacam-se pelos corpos clínicos altamente qualificados, com médicos reconhecidos nacionalmente, e pela alta tecnologia que oferecem aos pacientes, dos quais, 85% são do Sistema Único de Saúde (SUS).

Embora o complexo seja a referência para o atendimento de mais de 1 milhão e 700 mil habitantes dos 102 municípios pertencentes à Divisão Regional de Saúde de Rio Preto (DRS 15), seus hospitais e demais unidades (hemocentro e unidade do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro) atraem pessoas de todas as regiões do Brasil e até da América Latina, que reconhecem a qualidade da medicina e de seus serviços.

Isto faz com que a Funfarme apresente números impressionantes, que a colocam entre os maiores complexos hospitalares do Brasil. São mais de 1 milhão e 200 mil atendimentos por ano feitos por 1.630 médicos e outros 1.700 profissionais da Saúde. No total, a Funfarme possui 9.000 funcionários, população maior do que as de algumas cidades do Noroeste paulista.

HB e HCM dispõem de 1.102 leitos, dos quais 914 de enfermaria e 188 de UTI e um dos maiores centros cirúrgicos do país, com 32 salas onde são realizados mais de 43 mil procedimentos por ano.

Alianças Estratégicas transformam cada centavo em saúde para quem precisa

As Alianças Estratégicas é a área da Funfarme responsável por firmar parcerias com a sociedade para captar recursos e investimentos no complexo hospitalar que impactam na qualidade da assistência e serviços prestados aos pacientes do SUS.

Parcerias são firmadas com empresas, instituições privadas, pessoas físicas, parlamentares e políticos das esferas municipal, estadual e federal para obter suporte financeiro, destinado a projetos que beneficiam pacientes com câncer, garantem o parto humanizado, ampliam o tratamento adequado em mais de 60 especialidades, valorizam a luta contra a violência infanto-juvenil e asseguram dignidade nos cuidados paliativos. São projetos que visam oferecer melhor qualidade de vida.