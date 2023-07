Hospital de Base de Rio Preto adquire Da Vinci Xi, o robô cirúrgico mais avançado do mundo

Maior complexo hospitalar do interior paulista, o Hospital de Base de São José do Rio Preto / Funfarme consolida-se ainda mais como referência em medicina de alta tecnologia ao adquirir o robô Da Vinci Xi, o sistema mais moderno do mundo para a realização de cirurgia robótica.

O HB é a primeira instituição de saúde do Noroeste Paulista a ter esta última e mais moderna versão desta plataforma robótica. A união de equipes cirúrgicas altamente capacitadas com este robô irá beneficiar pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), saúde complementar (convênios) e particulares numa extensa área, que compreende o interior paulista e Estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Segundo a Diretoria da Funfarme, neste primeiro momento, o robô Da Vinci Xi será utilizado em cirurgias urológicas, como tratamento de câncer de próstata, rim e bexiga, entre outros, além de cirurgias oncológicas do aparelho digestivo, ginecológicas, como histerectomias e miomectomias. Do total de procedimentos, em torno de 15% serão pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Todos os detalhes do robô Da Vinci Xi foram apresentados, nesta quarta-feira, 5, aos diretores da Funfarme, de suas unidades e da Famerp. O evento contou com a presença do prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, o diretor técnico de saúde do Departamento Regional de Saúde (DRS-15), Dr. Guilherme Pinto Camargo, o presidente da Associação Paulista de Medicina de Rio Preto, Dr. Leandro Freitas Colturato, outras autoridades públicas, médicos cirurgiões de Rio Preto, e representantes de entidades e sociedade organizada, no Centro de Convenções da Famerp. A apresentação foi ministrada por José Ricardo Spânghero Oliveira, executivo da Strattner, representante da Intuitive Surgical, fabricante da plataforma robótica.

“A satisfação é grande em ver a instituição mergulhando naquilo que há de mais moderno na área da ciência médica. É um aparelho fantástico, que irá integrar o raciocínio lógico dos médicos com desenvolvimento tecnológico”, afirmou o diretor geral da Famerp e presidente do conselho Funfarme, Dr. Francisco de Assis Cury.

“Somos o segundo maior hospital escola do Brasil, associados à Famerp – Faculdade de Medicina de Rio Preto, uma das escolas de medicina mais conceituadas do Brasil. É natural, portanto, que tenhamos a mais moderna tecnologia em cirurgia robótica do mundo, consolidando-se cada vez mais como hospital referência para os milhões de moradores do interior paulista e destes Estados vizinhos”, afirma Dr. Jorge Fares, diretor-executivo da Funfarme, fundação mantenedora do Hospital de Base de Rio Preto.

“Foi um dia histórico, não só para a Funfarme, mas para toda saúde do interior do estado de São Paulo. Caminhamos juntos em uma luta que beneficie o SUS, como é o caso das cirurgias robóticas”, finalizou o diretor técnico de saúde do Departamento Regional de Saúde (DRS-15), Dr. Guilherme Pinto Camargo.

“Este é um momento singular. O HB é um orgulho para a região. A Funfarme é um orgulho para o estado. Parabéns a todos que tem contribuído para comemorarmos este momento de progresso”, afirmou o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo.

Esta é a quarta e mais moderna geração do sistema robótico Da Vinci, que revolucionou as cirurgias minimamente invasivas ao permitir à equipe médica realizar procedimentos com pequenas incisões, o que oferece importantes benefícios aos pacientes.

“A robótica é o nível tecnológico e de excelência que estava faltando em nossa instituição, nos colocando entre as melhores do país. Por trás do robô vem toda uma estrutura tecnológica necessária para o bom funcionamento, estrutura física que é uma nova área acoplada ao nosso centro cirúrgico com 1.200m², além dos processos de treinamento e qualificação de profissionais, mudanças necessárias para o bom funcionamento de uma área cirúrgica desse nível. Sem dúvida é um processo de qualidade ampliando em nossa instituição. Essa robótica não é apenas para a saúde suplementar e privados, vamos utilizá-la também para o SUS num percentual significativo”, afirma o diretor da Funfarme, Dr. Jorge Fares.

“Não é fácil chegar até aqui. O movimento do HB para trazer essa tecnologia foi gigantesco. Este é um marco de inovação, para cirurgiões, anestesistas e pacientes SUS e conveniados”, ressalta a médica anestesiologista Amália Tieco, diretora administrativa do Hospital de Base de Rio Preto.

Todos os movimentos do robô são comandados pelo cirurgião por meio de um console. “A da plataforma robótica propicia uma imagem em alta definição em 3D, além de melhor amplitude nos movimentos das pinças, garantindo muito mais precisão na realização dos procedimentos e menor agressão aos tecidos durante a cirurgia”, afirmou o cirurgião oncológico Maximiliano Cadamuro Neto, coordenador da robótica do Hospital de Base de Rio Preto e médico do Serviço de Coloproctologia da instituição. Com alta tecnologia inovadora, a cirurgia robótica do HB de Rio Preto proporciona adaptabilidade e versatilidade para diferentes especialidades.

As tecnologias que diferenciam o robô Da Vinci Xi são:

• tecnologia 3D HD altamente ampliada;

• sistema intuitivo, que configura os braços do equipamento para simular os movimentos do cirurgião;

• imagens mais claras e com alta qualidade, ampliada em até 15 vezes, e em três dimensões;

• estrutura confortável para auxiliar o cirurgião em procedimentos mais longos.

Com estas tecnologias, a cirurgia robótica oferece os seguintes benefícios:

1. atuação mais precisa e menos invasiva da equipe cirúrgica;

2. facilidade de acesso a diversas estruturas do corpo;

3. maior amplitude de movimento por parte do cirurgião;

4. menor trauma cirúrgico ao paciente;

5. redução da perda de sangue do paciente;

6. menos dores e menor risco de infecção;

7. menor tempo para recuperação do paciente pós-cirurgia.

Segundo o executivo da Strattner, atualmente 103 sistemas Da Vinci já foram instalados em 89 hospitais no Brasil e mais de 105 mil cirurgias robóticas foram realizadas no país utilizando esta plataforma. “No Brasil, os robôs Da Vinci auxiliam em cirurgias de 10 especialidades médicas”, pontua José Ricardo.

Por ser uma tecnologia nova a todos os profissionais do complexo hospitalar e da cidade, para capacitá-los a utilizá-la, a Funfarme instituiu um programa de treinamento abrange a teoria e a prática da cirurgia robótica para cirurgiões e profissionais que integram as equipes cirúrgicas com habilidade na cirurgia robótica, o que inclui simulação de habilidades e procedimentos.

Dr. Jorge Fares, destaca que a incorporação da cirurgia robótica no Hospital de Base é mais uma demonstração do empenho do complexo hospitalar em incorporar sempre os últimos avanços da medicina, associados aos investimentos tecnológicos e científicos visando sempre melhorar o conforto, a segurança, a resolutividade e a experiência dos pacientes e médicos.

