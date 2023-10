Votuporanga recebe R$500 mil para a saúde por intermédio do deputado Carlão Pignatari e Geninho Zuliani

Recurso já está na conta do Fundo Municipal de Saúde e será investido na atenção básica.

O prefeito Jorge Seba (PSD) anunciou nesta terça-feira (3.out), a conquista de novos recursos para a saúde de Votuporanga. Desta vez, o município recebeu R$500 mil para custeio da atenção básica em saúde. A conquista foi alcançada através do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), que solicitou o recurso federal junto ao Geninho Zuliani (União Brasil), que atuou como deputado federal.

“Quero agradecer ao Carlão, sempre atento às nossas demandas, e ao Geninho pela sensibilidade em atender a este pedido de destinar emenda para Votuporanga”, comemorou Jorge Seba.

Em Votuporanga, todas as Unidades de Saúde atendem das 7h às 19h, por meio do programa Saúde da Família. Recentemente, outras conquistas também foram anunciadas nesta área, como a Policlínica, o novo Laboratório Municipal e a primeira unidade da região do CAPSi (Centro de Atenção Psicossocial Infantil).