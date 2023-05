Hospital de Amor de Jales tem alta na realização de procedimentos em 2022

Em 2022, houve 39% mais procedimentos realizados do que em comparação com o ano anterior

Com a retomada dos atendimentos após as restrições causadas pela pandemia da COVID-19, o Hospital de Amor Jales (SP), localizado no extremo noroeste paulista, registrou 370 mil procedimentos realizados no ano de 2022, representando alta de 39% em comparação com o ano anterior.

Em atividade desde 2011, a unidade de Jales faz parte da rede de atendimento mantida pelo Hospital de Amor, especializada no tratamento oncológico e 100% dedicada aos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde).

Para o gerente administrativo da unidade, Arthur Bernardes, os dados demonstram a recuperação da capacidade de atendimento. “Compreendemos, com esses números, que houve um represamento da busca pelos serviços prestados pelo hospital por conta das restrições da pandemia e, agora, temos a retomado à média realizada anteriormente.”

No ano de 2022 houve alta em praticamente todos os índices estatísticos do HA Jales. Ao todo, foram 110 mil atendimentos, 3.854 pequenas e grandes cirurgias, 60.380 atendimentos e procedimentos da equipe multidisciplinar (enfermagem, odontologia, fonoaudiologia, psicologia, nutricionista, fisioterapeuta e serviço social), 86 mil atendimentos médicos, 21.228 tratamentos quimioterápicos, 14.520 radioterápicos, 361.112 exames (laboratoriais, exames de imagem, biopsias, endoscopia e outros) e 3.031 internações, além de contar com serviços de cuidados paliativos.

A UNIDADE

O Hospital de Amor Jales é uma das sete unidades de tratamento contra o câncer mantidas pelo Hospital de Amor, reconhecido pelo atendimento de qualidade e humanizado e que cuja história teve início na cidade de Barretos, estado de São Paulo, e hoje está presente em 15 estados brasileiros, com uma rede composta ainda por unidades de prevenção e de reabilitação.

Referência no tratamento do câncer na área de dermatologia, ginecologia, mastologia, urologia, aparelho digestivo (baixo e alto) e cabeça e pescoço, a unidade de Jales foi a primeira a ser inaugurada fora de Barretos, possuindo hoje área para internação, terapia intensiva, tratamento quimioterápico, radioterápico, medicina nuclear e cuidados paliativos, além dos serviços de apoio, exames e diagnósticos, instalados em uma área de mais de 13 mil m².

SOLIDARIEDADE

Com atendimento 100% gratuito, por meio do SUS, e foco nas demandas de todas as cidades do noroeste paulista, o Hospital de Amor Jales é mantido com o apoio da comunidade que participa das campanhas, leilões e doações feitas diretamente ao hospital, em recursos ou em materiais e alimentos.

REPORTAGEM: VOTUNEWS