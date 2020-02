Homem quita boleto via Whatsapp e perde R$ 11 mil em Votuporanga

Mensagens com propostas tentadoras de quitação de um financiamento acabaram seduzindo a vítima que caiu no golpe. Juiz marcou audiência no Centro de Solução de Conflito.

Com o avanço tecnológico intenso, aplicativos encurtam as distâncias e trazem facilidades múltiplas, contudo é preciso muita atenção e cuidado com os fraudadores. Um morador de Votuporanga/SP acabou caindo em um desses golpes, após ‘negociar’ a quitação do carro financiado.

De acordo com informações, a vítima recebeu diversas mensagens via aplicativo, com propostas tentadoras para quitar o empréstimo e, após várias tratativas com uma mulher que se passava por funcionária do banco, ele passou todos os dados pessoais e documentos.

Em seguida, recebeu um boleto no valor de mais de R$ 11 mil e pagou, acreditando ter quitado a dívida. Contudo, no final do mês continuou recebendo boletos, descobrindo que havia caído em um golpe.

Diante do ocorrido, ele entrou com processo no Fórum de Votuporanga, onde o juiz negou liminar e marcou audiência no Centro de Solução de Conflito (Cejusc).

FONTE: Informações | votuporangatudo.com.br