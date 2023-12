Homem quebra perna, braço e quadril da esposa grávida

Um homem foi preso em flagrante depois de espancar a esposa, grávida de três meses, durante este fim de semana, em Nova Grananda, na região de São José do Rio Preto (SP).

De acordo com informações da polícia, o autor estava no imóvel quando os agentes chegaram. Ele confessou aos policiais que estava embriagado e começou a discutir com a esposa. Durante a discussão, se descontrolou e começou a espancar a vítima, além de quebrar diversos móveis da casa.

A mulher foi socorrida e transferida com urgência para o Hospital de Base de Rio Preto com ferimentos profundos no supercílio, boca, rosto, além de ter a perna esquerda, o braço direito e o quadril quebrados.

A equipe médica que atendeu a vítima disse que, provavelmente, ela perderia o bebê.

O homem foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio, violência doméstica e lesão corporal grave. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil da cidade. SBT Interior