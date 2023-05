ADOLESCENTE DE 16 ANOS MATA A EX-NAMORADA DE 14 ANOS A FACADAS NO INTERIOR DE SP

Um crime bárbaro assustou e revoltou a população da pequena Júlio Mesquita (cidade a 310 quilômetros de Cosmorama com cerca de 4.800 habitantes) nessa terça-feira (23), onde um adolescente de 16 anos de idade matou a ex-namorada, de 14, com várias facadas na frente de uma escola onde estudavam.

O garoto não aceitava o fim do relacionamento entre eles. O crime aconteceu no meio da rua.

A adolescente identificada como Lídia Hadassa de Lima foi levada a uma unidade de saúde que fica ao lado da prefeitura, mas não resistiu aos ferimentos. Polícia Militar e Civil foram mobilizadas e ainda de acordo com as informações preliminares, um adolescente de 16 anos é suspeito do crime.

G1