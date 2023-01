Polícia Ambiental doou mais de 850 kg de pescados na região em 2022

A 2ª Companhia de Polícia Militar Ambiental, com sede no município de Fernandópolis, subordinada ao 4° BPAmb de São José do Rio Preto, onde mantêm Pelotões nas cidades de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul, realizou no ano de 2022, a doação de mais de 850 quilos de peixes.

Esse é o total de pescado que foi doado de janeiro a dezembro de 2022 à Instituições Beneficentes na região de atuação da Polícia Militar Ambiental de Fernandópolis, entre elas, Orfanatos, Asilos e Hospitais, o que contribui para a atuação dessas entidades.

Toda ação da Policia Militar Ambiental com atividades de policiamento Náutico ou terrestre, onde há apreensão de peixes que estejam aptos para o consumo, são todos destinados à Instituições Beneficentes.

