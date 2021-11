Identificado corpo de idoso encontrado em Mira Estrela

A Polícia Militar de Mira Estrela confirmou a identidade do idoso encontrado as margens de um braço do rio Grande no condomínio Praia Ilha do Sol em Mira Estrela, região de Fernandópolis.

Adelino Fin, 81 anos, era morador no Jardim Paraíso, mas passava boa parte do tempo no rancho de propriedade dele em Mira Estrela. As autoridades suspeitam que ele teria sofrido um infarto durante a pescaria.

Populares encontraram o aposentado e acionaram o Corpo de Bombeiros e a PM que levaram o corpo até o Posto de Saúde em Mira Estrela e posteriormente ao IML de Fernandópolis.