Homem que matou cachorro espancado é preso novamente

O homem que matou o próprio cachorro com chineladas, socos e chutes, em novembro do ano passado, na cidade de Urupês (SP), foi preso novamente nesta terça-feira, (20/12/2022), depois de descumprir uma decisão judicial.

De acordo com a Polícia Civil, J.C.P., de 32 anos, foi preso no dia 15 de novembro de 2021, depois de espancar, até a morte, o próprio animal de estimação. Testemunhas contataram, na época, que presenciaram o autor chutando, desferindo chineladas e arremessando o cão no solo, até que ele viesse a óbito.

Questionado, o indivíduo afirmou que apenas teria “dado um corretivo” no animal, para que não saísse mais na rua, porém, “sem exageros”, e que não o fez na intenção de matá-lo. Ele foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da justiça.

Após o crime, a justiça de Urupês determinou que J.C.P. deveria se apresentar todos os meses ao Fórum da cidade, para comprovar que estava trabalhando, entretanto, ele deixou de comparecer por dois meses, até que o juiz da cidade decretou a prisão dele. J. foi preso nesta terça (20/12), na casa do patrão dele e foi levado para a Cadeia de Catanduva (SP), onde permanecerá à disposição da justiça.

