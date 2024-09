Médico se masturba enquanto espia vizinhas e é preso em flagrante

Na noite de terça-feira (17), um médico de 32 anos foi preso em flagrante por importunação sexual no condomínio Green Life, no bairro do Espinheiro, Recife. Imagens mostram o homem se masturbando no corredor do prédio enquanto observava o interior do apartamento de uma moradora. Após a vítima pedir ajuda a outros moradores, eles se organizaram para filmar o ato.

A vítima, que preferiu não se identificar, contou que o médico, identificado como Igor José Diniz, já apresentava comportamentos suspeitos há três meses. “Isso vem acontecendo desde junho. Ele ficava no corredor que dá acesso à minha janela olhando na direção do meu apartamento”, disse. Mesmo após denunciar ao condomínio, à proprietária e à polícia, nenhuma ação havia sido tomada até então, pois as provas não mostravam um comportamento explícito.

Na terça-feira (17), o médico foi flagrado pelos vizinhos, que filmaram o momento em que ele estava no corredor com a mão dentro da roupa. Revoltados, eles o confrontaram, impediram seu retorno ao apartamento e acionaram a polícia. O médico foi preso em flagrante e, após audiência de custódia, obteve liberdade provisória ao pagar fiança de cinco salários mínimos, com medidas cautelares impostas pela Justiça.