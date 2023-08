NOTÍCIA URGENTE: mulher é presa por maus-tratos a animais em Votuporanga

Na manhã desta terça-feira, Chandelly Protetor e a Polícia Militar foram acionados para atender a uma denúncia de maus-tratos a animais no bairro Palmeiras 1, em Votuporanga. No local, encontraram uma cachorra debilitada, com a barriga muito inchada, infestada de moscas e um filhote já sem vida.

Imediatamente, Chandelly acionou o Centro de Proteção à Vida Animal (CPVA) para auxiliar no resgate. A cadela foi levada ao Dr. Mário Sérgio Barreiras Ornelas, da Clínica Veterinária Jianoto, onde foi internada devido às dores intensas, apatia, febre, desnutrição, secreção e a presença de filhotes mortos em seu ventre, indicando que ela ficou nesta condição por vários dias.

Após a realização da perícia no local, a tutora foi encaminhada à Central de Flagrantes da Polícia Civil de Votuporanga, localizada na Rua Tocantins, em frente à Praça São Bento. Lá, a suspeita foi interrogada pelo delegado Dr. Thiago Pereira da Silva e, posteriormente, foi decretada sua prisão em flagrante.

A tutora alegou que um parente iria abandonar a cachorra, mas acabou decidindo colocá-la em seu quintal, porém negou também que tenha ocorrido maus-tratos por sua parte. A cachorra agora passará por uma cirurgia para a remoção dos fetos, porém, seu estado de saúde é delicado devido a uma forte infecção.

Segundo Chandelly, as leis estão mais rigorosas e quem maltratar animais pode acabar na prisão, de acordo com a Lei Federal 14.064/2020 – Lei Sansão, que visa proteger a vida e o bem-estar dos animais.