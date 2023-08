Sorteio da Associação Comercial de Votuporanga tem ganhadores de Rio Preto e Cardoso

Pela campanha do Dia dos Pais, foram sorteados 10 clientes do comércio, entre eles moradores de cidades vizinhas

O comércio de Votuporanga se fortalece, cada vez mais, como referência para cidades da região. É o que comprova os sorteios da Associação Comercial de Votuporanga – ACV que distribuiu mais de 150 mil cupons nas lojas associadas pela campanha do Dia dos Pais ACV.

O sorteio dos prêmios foi realizado na manhã desta terça-feira (15/8), onde foram anunciados os ganhadores de mais de R$ 20 mil. Além dos sortudos de Votuporanga, clientes visitantes das cidades de São José do Rio Preto e Cardoso estão entre os felizardos.

Luciano Gelio Siviero, de Votuporanga, comprou no Santa Cruz Supermercados – Loja 3, e foi o ganhador do principal prêmio, um vale-compras de R$ 10 mil. Moradores aqui da cidade levaram as três cervejeiras, sendo Isabel Pereira dos Santos (cliente Moda Ka), Gustavo Kioshi (cliente Tok Calçados) e Osvaldo Polizeli (cliente A Ideal Calçados). Os ganhadores dos vales-compras de R$ 500,00 foram: Cassius José de Oliveira, de Votuporanga, comprou na Estivanelli; Luciana Crepaldi, de São José do Rio Preto, comprou na Marisul; Flávia Machado, de Votuporanga, comprou na Emplac; Cleusa Milanez, de Votuporanga, comprou no Santa Cruz – loja 3; Anna Nelly Conceição de Souza, de Cardoso, cliente do Porecatu; e Cleusa Izaias da Silva, de Votuporanga, comprou na Ideal Calçados.

A entrega dos prêmios será no dia 25 de agosto, às 9h, no auditório da ACV.

O sorteio contou com a presença do presidente da ACV, Glauco Ventura e membros da Comissão de Marketing, Natália DeHaro e Alberto Casali, além do gerente regional do Sebrae-SP, Marcos Amâncio.

A próxima campanha da ACV será referente ao Dia das Crianças. Interessados em participar devem entrar em contato pelo 17.34264044.