Homem morre em acidente na estrada de Cedral

Antônio Viera da Silva, de 30 anos, seguia de Cedral /SP para Guapiaçu/SP, quando colidiu com um caminhão; o motorista não resistiu aos ferimentos.

Um homem morreu em um acidente na vicinal que liga Cedral/SP a Guapiaçu/SP, na manhã desta quinta-feira (5). Antônio Viera da Silva, de 30 anos, colidiu com um caminhão e morreu no local.

Segundo informações da polícia de Cedral, o motorista seguia na estrada vicinal sentido Guapiaçu por volta das 7h, quando colidiu com um caminhão que seguia no sentido contrário da pista. O motorista do caminhão não ficou ferido.

A equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas a vítima estava presa nas ferragens, já sem vida. Não havia mais ninguém no carro.

O corpo do motorista foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de São José do Rio Preto/SP. A perícia está no local para investigar as causas do acidente.

FONTE: Informações | diariodaregiao.com.br / Ingrid Bicker