Onça-parda morre após ser atropelada em rodovia da região

Uma onça-parda morreu depois de ser atropelada na noite desta última segunda-feira, (08/05/2023), na rodovia Maurício Goulart, entre Bady Bassitt e Nova Aliança (SP).

De acordo com informações apuradas pela Gazeta, o motorista de um veículo da saúde do município de Nova Aliança, voltava de São José do Rio Preto, quando teria atropelado o animal. A onça de porte adulto, teria entrado na frente do automóvel repentinamente, fazendo com que o motorista não conseguisse frear a tempo.

Na batida o carro ficou bastante destruído, mas felizmente o condutor não se feriu.

Segundo informações extraídas do Wikipédia, a onça-parda, também conhecida no Brasil por suçuarana e leão-baio, é um mamífero carnívoro da família dos felídeos e gênero Puma, nativo da América. É o maior membro da subfamília dos felíneos, medindo até 155 centímetros de comprimento, sem a cauda, e pesando até 72 quilos, com porte semelhante ao do leopardo, sendo o segundo maior felídeo das Américas.

A onça-parda possui coloração variando do cinzento ao marrom-avermelhado, com a ponta da cauda de cor preta, áreas laterais do focinho e ventre de cor brancas.

Os filhotes nascem com manchas escuras na pelagem, que geralmente persistem até 14 semanas de idade. Possui as mais longas patas traseiras dentre os felinos e vivem, em média, entre 7,5 e 9 anos de idade. É um animal solitário e mais ativo à noite.

Gazeta do Interior