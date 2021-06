Toque de recolher a partir das 18h começa a valer na quinta-feira em Rio Preto

O Prefeito Edinho Araújo informou nesta terça-feira (15), que o toque de recolher a partir das 18h deve começar na quinta-feira (17) e deve durar até o dia 1 de julho.

Segundo Edinho, a intenção é diminuir a velocidade do contágio, dos óbitos e das internações. Desde a sexta-feira (11), o Prefeito está se reunindo com o Comitê Gestor de combate ao coronavírus, autoridades, administradores de hospitais e prefeitos da região, para que, em conjunto, medidas restritivas mais severas sejam tomadas.

O decreto com os detalhes do novo toque de recolher deve sair na quarta-feira (16), mas a ideia é que tudo feche a partir das 18h, o transporte coletivo pare às 20h retornando às 5h do dia seguinte e a venda de bebidas alcoólicas fica proibida no fim de semana, tanto de dia quanto a noite.

Para o Prefeito, “em três meses vamos sair dessa, principalmente com a vacinação”.

