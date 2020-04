Homem morre em acidente em trevo da BR-153

Carro bateu de frente com um caminhão próximo do Trevo dos Castores, em Onda Verde/SP.

Um homem de 49 anos morreu na noite de quinta-feira (16), em uma batida entre um carro e um caminhão no quilômetro 41,9 da BR-153, próximo do Trevo dos Castores, em Onda Verde/SP.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o carro, um Celta com placas de Nova Granada/SP, seguia sentido a São José do Rio Preto/SP quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com o caminhão com placas de Palestina.

O motorista do carro morreu no local. O condutor do caminhão não teve ferimentos.

FONTE: Informações | diariodaregiao.com.br / Yasmin Lisboa