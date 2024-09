Homem morre após colisão de veículo contra árvore em rodovia na região

Um grave acidente na Rodovia Mário Perosa (SP-379) tirou a vida de um homem de 35 anos na noite de sexta-feira (20). Lucas Armstrong Garcia voltava de Ibirá sentido São José do Rio Preto quando perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com uma árvore.

O impacto da batida foi tão violento que Lucas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames necroscópicos.

Causa do acidente ainda é um mistério

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Rodoviária. Perícia no local e no veículo serão realizadas para tentar identificar o que motivou a perda de controle.

Lucas deixa a esposa e amigos e familiares enlutados. A comunidade de Ibirá e região lamenta a perda e se solidariza com os familiares neste momento de dor.