Casos positivos de coronavírus em Jales sobem 585% em 15 dias

A vigilância epidemiológica de Jales está acompanhando a progressão do contágio da Covid-19 no município e emitindo diariamente as atualizações referente aos casos notificados. Segundo as informações destes boletins, Jales chegou nesta quarta-feira, 3 de junho, ao número de 41 pessoas infectadas.

O FocoNews fez uma matéria recentemente mostrando o avanço da doença na cidade, que registrava 7 positivos ainda no dia 19 de maio. Uma semana depois, foram contabilizadas mais sete pessoas ao número de confirmados, chegando a 14 casos em 26 de maio. Quinze dias depois, em 3 de junho, são 41 pessoas infectadas. O aumento dos casos chegou a um número impressionante de 585%, fazendo uma análise para estes quinze dias.

Destes pacientes, 11 estão curados, 28 em isolamento domiciliar, 1 na UTI e 1 em leito clínico.