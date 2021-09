Homem fica ferido após carro bater em árvore e pegar fogo

Um motorista de 21 anos ficou ferido após o carro que ele dirigia bater contra uma árvore as margens da rodovia Antônio Alduíno entre o Distrito de Fátima Paulista e Turmalina, na região de Fernandópolis.

O rapaz que não teve o nome divulgado, teria perdido o controle da direção do veiculo GM/Astra e com o impacto ocorreu um incêndio que atingiu a vegetação próximo ao local. O corpo de bombeiros esteve no local e conseguiu controlar as chamas.

A vítima foi socorrida por uma unidade de resgate e encaminhada a UPA de Fernandópolis com escoriações no rosto.

O fato foi registrado na noite deste sábado, dia 4.

Região Noroeste