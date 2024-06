Polícia Militar prende dois por tentativa de homicídio em Pereira Barreto

Pereira Barreto, 09 de junho de 2024 – Na noite de sábado, 08 de junho, a Polícia Militar de Pereira Barreto respondeu a um chamado de tentativa de homicídio em um sítio localizado no assentamento Esmeralda. Segundo relatos, dois indivíduos chegaram ao local e dispararam tiros de arma de fogo contra a vítima e um amigo. A vítima foi atingida no abdômen e conseguiu fornecer os nomes dos suspeitos aos policiais.

Imediatamente, a unidade de Resgate foi acionada para socorrer a vítima, enquanto a cena do crime foi preservada para investigações. Equipes da Polícia Militar realizaram diligências e, após buscas na área, localizaram três suspeitos, com idades de 23, 19 e 33 anos, em uma pousada na mesma zona rural.

A vítima, ainda hospitalizada, reconheceu dois dos três detidos como os autores dos disparos. Os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados ao plantão policial de Andradina, onde foram autuados por tentativa de homicídio. Ambos estão agora recolhidos em celas, à disposição da justiça.

A arma do crime, contudo, não foi localizada pelas autoridades até o momento. A Polícia Militar continua as investigações para encontrar a arma e qualquer outro possível envolvido no crime.