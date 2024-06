Um homem morreu na manhã desta quinta-feira após bater a moto que conduzia em uma árvore na avenida Waldemar Alves, no retorno de acesso a rua São Roque, no bairro Vila Industrial, em Araçatuba.

De acordo com informações colhidas no local do acidente pela Polícia Militar, a moto seguia no sentido centro ao bairro. Após ultrapassar um caminhão que faria a conversão para entrar na rua São Roque, o condutor da moto, uma CG 120 vermelha, perdeu o controle e acabou atingindo a árvore.

Ele morreu na hora. A Polícia Militar isolou a área e a perícia foi acionada. O condutor do caminhão informou que a moto já teria concluído a ultrapassagem quando o condutor perdeu o controle. Ele confirmou que iria fazer uma conversão no local. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) antes da liberação para velório e enterro.