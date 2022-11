Avó e neta de 14 anos morrem carbonizadas após carro bater em poste

Avó e neta morreram carbonizadas após um carro bater contra um poste, em uma estrada vicinal que liga Catanduva (SP) a Novais (SP), na tarde deste sábado (26).

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, no veículo havia quatro pessoas. A motorista teria perdido o controle do veículo e batido no poste de alta tensão.

Com o choque, os fios de energia arrebentaram e atingiram o carro, que pegou fogo em seguida. Terezinha Peixoto de 58 anos e Sophia Favero, de 14 anos, morreram no local.

A motorista e outro passageiro conseguiram sair do veículo antes do incêndio. O estado de saúde deles não foi informado.

As causas do acidente serão investigadas.

G1