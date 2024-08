Homem mata mulher na frente da filha de 4 anos e publica nas redes

Um homem matou a companheira na frente da filha de 4 anos em Patos de Minas, Minas Gerais, e postou fotos do corpo da vítima nas redes sociais. O crime aconteceu no domingo (25) após Vinícius Expedito da Silva, de 25 anos, desconfiar de uma suposta traição da companheira, Yasmin Araújo Castro e Silva, de 23 anos. Após o crime, Vinícius tentou tirar a própria vida com um tiro, mas sobreviveu e foi internado.

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos que ouviram tiros e ao chegar ao local, encontraram a casa trancada e ouviram a filha do casal chorando. Ao entrar no quintal, os militares avistaram o corpo de Yasmin na cozinha e Vinícius sentado no chão com uma arma de fogo. Mesmo diante das ordens para soltar a arma e abrir a porta, o homem não colaborou, segundo os agentes.

Os policiais foram obrigados a disparar nos vidros da porta e da janela para entrar na casa e resgatar a criança. Após imobilizar Vinícius, ele confessou que atirou na companheira por ciúmes. Com ferimentos no rosto e no abdômen, resultado da tentativa de suicídio, ele foi levado ao hospital Regional Antônio Dias, onde passou por cirurgia e permanece internado.

O corpo de Yasmin foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) após perícia. A Polícia Militar não divulgou informações sobre o paradeiro da filha do casal, para preservar a identidade da criança.