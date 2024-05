Homem encontrado morto pode ter ligação com o crime organizado

A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 43 anos encontrado com as mãos amarradas e com pedaços de camiseta amarrados no pescoço na zona rural de São José do Rio Preto no último sábado (11). A principal suspeita é de que a execução tenha sido realizada por facção criminosa, possivelmente por dívida de drogas.

A vítima, identificada como David Camargo Rodrigues, já cumpria pena em regime aberto e tinha passagens por tráfico de drogas, associação ao tráfico e violência doméstica. De acordo com o delegado Roberval Costa Macedo, o “modus operandi” do crime indica a participação de facções.

Em 2016, David foi denunciado pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) por envolvimento com o tráfico de drogas interestadual. Na ocasião, 43 pessoas foram identificadas na operação e David chegou a ser preso preventivamente.

A investigação está em andamento e a Polícia Civil busca identificar e prender os responsáveis pelo crime.