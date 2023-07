Homem é preso transportando tijolos de crack na Washington Luís

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante no começo da noite desta última quarta-feira, (05/07/2023), por tráfico de drogas na rodovia Washington Luís, em Catiguá (SP).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo Creta, com placas de São Paulo, foi abordado na praça de pedágio da rodovia, por volta das 18h. Ao revistar o veículo, os policiais encontraram 8 tijolos de crack escondidos dentro de uma bolsa, no porta malas do carro.

Ao realizar consulta do veículo, as equipes descobriram que ele havia sido roubado no Paraná (PR), no dia 2 de julho desse ano e estava com placas de outro carro. A droga e o automóvel foram apreendidos e o motorista preso em flagrante por tráfico de drogas. Gazeta do Interior