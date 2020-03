Homem é preso suspeito de arrombar cofre de agência bancária em Adolfo

Polícia Civil localizou em São Paulo o primeiro de três suspeitos de integrar a quadrilha que praticou o crime na última segunda-feira (9).

Policiais do DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de São José do Rio Preto/SP identificaram três suspeitos de integrar a quadrilha que invadiu um posto de atendimento do Bradesco e arrombou o cofre da agência na última segunda-feira (9), em Adolfo/SP. Nesta quinta (12), a Polícia Civil divulgou a prisão de um dos suspeitos.

Segundo informações do Deic, os três integrantes da quadrilha fugiram de carro para a cidade de São Paulo, logo após o crime. Após investigações, os policiais identificaram os três suspeitos. O delegado de José Bonifácio/SP, então, pediu à Justiça mandados de prisão temporária.

Após a expedição dos mandados, o Deic de Rio Preto entrou em contato com a Delegacia de Furto e Roubo a Bancos do Deic paulistano, que localizou e prendeu J.Q.Z., de 28 anos. Ele teve apenas as iniciais do nome divulgadas.

“Equipes de Rio Preto já estão em São Paulo diligenciando a fim de identificar e prender o restante do bando”, informou a nota da polícia.

FONTE: Informações | diariodaregiao.com.br