Homem é preso por tentar matar colega de trabalho em Jales

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) na tarde de ontem (18), após tentar matar seu colega de trabalho com golpes de faca na Avenida Paulo Marcondes, no Distrito Industrial I. A vítima, identificada como J.C.S.C., foi socorrida e encaminhada ao hospital, com o estado de saúde ainda não divulgado.

De acordo com a PM, os policiais realizavam patrulhamento preventivo quando avistaram o suspeito, E.O.A., com uma faca na mão. Ao perceber a viatura, ele descartou a arma e tentou fugir, mas foi detido após uma breve perseguição.

Durante a abordagem, E.O.A. confessou ter desferido dois golpes de faca em J.C.S.C. com a intenção de matá-lo. Testemunhas informaram à PM sobre a vítima caída no pátio do Posto Xingu, local da tentativa de homicídio.

O suspeito foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e levado à Central de Polícia Judiciária. A motivação do crime ainda é investigada pela Polícia Civil.