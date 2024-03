Casal morre após ser arrastado com a moto por 50 metros, em acidente grave em Castilho

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Acidente de trânsito foi registrado na noite da última quarta-feira (20/3), na estrada vicinal Orlando Zancaner, em Castilho (SP)

Um casal morreu após ter sido arrastado junto com a moto por cerca de 50 metros, em um acidente de trânsito grave registrado na noite da última quarta-feira (20/3), no quilômetro 12 da estrada vicinal Orlando Zancaner, em Castilho, na região de Araçatuba (SP).

Segundo informações da Polícia Militar, um funcionário público de 37 anos, que dirigia um VW/Fox, e um agricultor de 60 anos, que pilotava uma moto e levava a mulher na garupa, bateram os veículos em uma curva.

A moto ficou presa no carro, que a arrastou com as vítimas por cerca de 50 metros. A dona de casa chegou a ser socorrida por uma ambulância e levada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O marido dela foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas ele já estava sem os sinais vitais.

Ainda de acordo com a PM, o motorista do automóvel não ficou ferido. Ele apresentava sinais de embriaguez e admitiu ter consumido bebidas alcoólicas; o homem se recusou a fazer o teste do bafômetro.

O local do acidente foi preservado para o trabalho da polícia Técnico-Científica, que fez a perícia.

O funcionário público foi encaminhado para o Plantão Policial de Andradina (SP), onde foi preso em flagrante por homicídio culposo (sem intenção de matar) na direção de veículo automotor/ conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.