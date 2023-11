Homem é preso por roubo a idoso de 83 anos

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um homem foi preso por roubo a um idoso de 83 anos na cidade de Fernandópolis. Esclarecendo o crime que aconteceu no dia 11 de novembro.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava caminhando pela rua quando foi abordada pelo autor, que a agrediu com um mata-leão e subtraiu de seu bolso aproximadamente R$ 300 reais em dinheiro. A vítima ficou lesionada na ocasião dos fatos.

Após contato com familiares da vítima e colheita de informações e imagens do trajeto da vítima quando foi seguido pelo autor, a Polícia Civil de Fernandópolis, com o auxílio da Polícia Militar de Fernandópolis, identificou e localizou o autor B.H.S.B.

No mesmo dia 11 de novembro, o Delegado de Polícia requisitou ao Poder Judiciário emitiu, Mandado de Prisão Temporária contra o autor, que foi cumprido nesta quarta-feira, dia 14 de novembro.

B.H.S.B. foi encaminhado à Cadeia Pública de Fernandópolis, onde ficará à disposição da Justiça.