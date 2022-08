SP: menino de 8 anos morre esfaqueado pelo padrasto ao defender a mãe

Mulher, que está grávida, foi agredida e ameaçada ao tentar se mudar de casa com os filhos. Menino foi defender e homem o acertou com faca

São Paulo – A polícia prendeu um homem de 23 anos suspeito de matar o enteado, de oito anos de idade, em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. O crime aconteceu na noite dessa terça-feira (16/8).

Testemunhas relataram que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento com a mãe da vítima e teria ameaçado ela com uma faca,

Ataque

A mulher de 29 anos, que está grávida, tentava se mudar de casa na companhia dos dois filhos, de oito e um ano de idade.

No entanto, enquanto a mulher era agredida e ameaçada, o filho de oito anos teria entrado no meio da discussão para defender a mãe e acabou sendo esfaqueado.

Socorro

A criança foi levada ao Pronto Socorro de Embu das Artes com a ajuda de vizinhos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A mãe teve a perna quebrada, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Geral de Itapecerica da Serra (HGIS).

Prisão

O homem fugiu, mas foi localizado na região pela Polícia Militar. O suspeito foi preso em flagrante por homicídio às 21h dessa terça-feira (16/8), na Rua Tabarana, no Jardim Santa Clara, em Embu das Artes. Ele foi indiciado e está preso na delegacia da cidade.

O crime registrado como homicídio na Delegacia de Embu das Artes. A polícia solicitou exame ao Instituto de Criminalística e exame necroscópico para as vítimas.