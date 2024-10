Homem é preso por receptação de celular furtado em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A Polícia Militar de Votuporanga, por meio da Força Tática, prendeu nesta quarta-feira (9) um homem por receptação de um celular furtado na cidade. A prisão aconteceu na rua Maranhão.

A Polícia Militar de Votuporanga, por meio da Força Tática, prendeu nesta quarta-feira (9) um homem por receptação de um celular furtado na cidade. A prisão aconteceu na rua Maranhão, zona Sul do município.

De acordo com os registros policiais, os militares faziam patrulhamento pela região, quando se depararam com o acusado, de 32 anos, que já é conhecido por seu envolvimento em crimes como tráfico de drogas e receptação. Ao se aproximarem dele, os policiais observaram o comportamento suspeito do indivíduo, que demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura.

Ao ser abordado, o homem foi revistado, e em sua posse foi encontrado um celular seminovo da marca Samsung, modelo A14, que, após consulta ao sistema, foi identificado como produto de furto registrado em Parisi, em março deste ano.

Diante das evidências, o suspeito, que já tem passagens pelo sistema prisional e é reincidente no crime de receptação, recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Polícia Civil.

A prisão em flagrante foi ratificada pelo delegado responsável pelo caso. O celular recuperado será devolvido à vítima, e o preso permanece à disposição da Justiça. A Cidade