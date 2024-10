Caminhão pega fogo e interrompe trânsito na rodovia em direção a Rio Preto

Na tarde desta quinta-feira, um caminhão pegou fogo na rodovia em direção a São José do Rio Preto, logo após o pedágio. O incidente causou a paralisação temporária do tráfego em ambos os sentidos da via, enquanto equipes trabalhavam para controlar o incêndio e garantir a segurança dos motoristas.



O incêndio foi rapidamente contido, e felizmente, não houve registros de feridos. Após o trabalho das equipes de resgate e limpeza da pista, o trânsito foi liberado e a circulação de veículos voltou ao normal. As autoridades continuam investigando as causas do incidente.