Homem é preso por porte ilegal de arma e maus tratos a animais em Estrela D´Oeste

Um homem foi preso na ultima sexta-feira, dia 14, acusado de porte ilegal de arma de fogo, maus tratos de animais e manter animais silvestres em cativeiro. O fato foi registrado na cidade de Estrela d´Oeste, região de Fernandópolis.

Depois de uma denúncia anônima, os policiais ambientais, chegaram a uma propriedade rural para averiguar fato de maus tratos a um cachorro. O animal foi localizado caído ao solo no quintal, ao seu redor foi notado somente restos de materiais de construção, sem água, sem alimento, sem abrigo, aparentemente muito debilitado.

Após a equipe adentrar no quintal para prestar socorro, foi verificado que o animal estava bem magro e com sinais aparentes de infestação por ectoparasitas, não conseguindo movimentar-se, de imediato foi servido água para o animal, sendo levado para uma área coberta, com intuito de amenizar sua dor, devido o sol quente.

Ao tentar localizar o proprietário da área, uma das janelas do imóvel estava aberta e na tentativa de localizar o morador, foi visualizado uma espingarda ao lado da cama. Em contato com o morador informou que o animal não estava bem, e quanto à arma, afirmou que a possuía como herança de seu avô. Também foram encontrados 3 cartuchos intactos, na cozinha foi localizado um papagaio verdadeiro fechado em uma gaiola.

Outra equipe da Polícia Ambiental, deslocou a residência do dono da propriedade que fica dentro da área urbana de Estrela D´Oeste e após anuência da esposa, foram localizaram três cachorros em situação de maus tratos.

Foi confeccionado o auto de prisão em flagrante delito por posse ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido, praticar maus-tratos a animal doméstico e ainda manter em cativeiro espécime da fauna silvestre.

Foi elaborado autos de infrações ambientais, autor direto e autor indireto (esposa), no valor de R$ 12 mil cada – “Por praticar ato de maus tratos a animais domésticos”, e o auto de infração ambiental no valor de R$ 500,00 – “Por manter em cativeiro espécime da fauna silvestre.