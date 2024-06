Motorista de aplicativo leva golpe de facão após briga no trânsito

Um incidente de trânsito em Votuporanga quase se transformou em tragédia na madrugada do último domingo (16/6), quando uma discussão entre motoristas escalou para violência física. Um motorista de aplicativo, 36 anos, foi brutalmente agredido com golpes de facão por outro condutor após um desentendimento.

A disputa começou nas proximidades do cruzamento das ruas Rio de Janeiro e Bahia e se estendeu por várias vias, culminando no pátio de um posto de combustíveis. Lá, o motorista de um Renault Duster, acompanhado por uma mulher, desembarcou do veículo empunhando um facão, iniciando uma perseguição ao outro envolvido na discussão. O agressor atacou o homem com a lâmina, provocando cortes profundos no braço da vítima.

Após o ataque, o motorista ferido, também atuando como motorista de aplicativo, conseguiu fugir enquanto o agressor retornou ao pátio do posto. Antes de deixar o local, o agressor ainda danificou os pneus do carro da vítima, um Fiat Mob, com o facão.

A vítima foi prontamente socorrida pelo Samu e encaminhada para atendimento médico na UPA. Um boletim de ocorrência foi registrado e as autoridades estão investigando o caso.