Homem é preso pela PM após agredir esposa em Fernandópolis

No amanhecer de ontem (16) policiais militares da 1ª Cia do 16º BPM/I – Fernandópolis prenderam marido por violência doméstica.

Equipe policial acionada via COPOM para atendimento de ocorrência de violência doméstica pela Rua José Renato Vidal bairro São Francisco, sendo que ao chegar no local e em contato com a vítima, a qual apresentava sinais de violência, com hematomas nos olhos e joelho direito com lesões, relatando que seu esposo, por volta das 02h00 da madrugada, por motivos fúteis passou a agredi-la violentamente e puxar seus cabelos, que somente as 06h43mim conseguiu acionar a polícia militar.

O indiciado se apresentou alegando que houve uma discussão com sua esposa mas não a havia agredido.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária onde a vítima requereu medida protetiva e o agressor permaneceu preso a disposição da Justiça por violência doméstica e lesão corporal.