Homem é preso em flagrante após sequestrar menino de 2 anos

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A Polícia Militar prendeu em flagrante, um homem de 45 anos pelo sequestro de um menino de apenas dois anos de idade, na tarde da última sexta-feira (24/11), em Nova Granada, no interior de São Paulo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi levada pelo suspeito no quintal de casa, por volta das 14h45, no bairro Boa Esperança. A mãe da criança informou aos policiais que o homem, um conhecido dela, apareceu na residência enquanto ela estava lavando roupas.

O suspeito pediu para a mulher deixá-lo levar o filho dela para dar uma volta de bicicleta, para “matar a vontade” do menino. Com a autorização dela, o homem saiu. Momentos depois, ela percebeu que o conhecido não retornava com a criança e chamou a polícia.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, os militares fizeram buscas pela vítima e encontraram o suspeito em um supermercado. Ao ser abordado no estabelecimento, ele disse que havia dito para os clientes que era pai do menino e que pediu doações; uma pessoa chegou a pagar um litro de leite.

Os policiais informaram ainda, que o homem confirmou, na presença da corporação, que ele era o pai da criança, mas como os PMs sabiam que se tratava do menino desaparecido, o confrontaram e ele ficou em silêncio.

O homem confessou ser usuário de drogas em situação de rua. Ele foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil e teve a prisão decretada por sequestro e cárcere privado.

O garotinho foi devolvido para a mãe em segurança. SBT Interior