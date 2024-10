Homem é preso com porções de crack em Rio Preto

Policiais Militares do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) prenderam um homem por tráfico de drogas no bairro Eldorado, em São José do Rio Preto.

O indivíduo tentou fugir ao perceber a presença da equipe do 9ºBAEP mas foi rapidamente interceptado. Sendo encontrado com ele porções de crack, dinheiro e materiais utilizados para a comercialização da droga.

O homem foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso.

O fato foi registrado nesta nesta segunda-feira, 28 de outubro.