Homem é preso com armas e ‘lacinho’ para capturar animais

Flagrante da Polícia Ambiental de Votuporanga em bairro na divisa com Nhandeara:

Um morador da área rural na divisa entre Votuporanga e Nhandeara foi preso ontem (12) ao ser flagrado com armas, munições e armadilhas do ‘lacinho’ para captura de animas, além de outros intrumentos de caça, perto do bairro Vila Maria.

De acordo com a Polícia Ambiental, equipes realizavam patrulhamento de rotina nas proximidades do Rio São José dos Dourados, quando viram uma armadilha e marcas de pneus de moto.

Os policiais, então, decidiram seguir os rastros e chegaram a uma propriedade, onde encontraram uma motocicleta e o morador.

Ao ser questionado, o homem confessou que tinha armado a armadilha, além de possuir duas espingardas usadas para caçar animais.

Ainda segundo a Polícia Ambiental, as armas, munições e instrumentos foram apreendidos. O suspeito foi levado à delegacia, onde pagou fiança arbitrada em R$ 1 mil.

(Com TVTEM/G1)