Homem é preso após tentar matar a esposa e o filho de 8 anos

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira, (18/10/2022), após tentar matar a esposa e o filho, no bairro Menezes II, em Bady Bassitt (SP).

De acordo com a polícia, equipes foram acionadas depois que o indivíduo, de 31 anos fazia a esposa, de 27 anos, e o filho de apenas 8 anos idade, reféns. Com uma faca no pescoço dos dois, ele os ameaçava de morte.

Após negociação, os policiais conseguiram retirar a criança em segurança e sem ferimentos. Equipes de Resgate, Corpo de Bombeiros e Baep foram acionadas e depois de um intenso trabalho de negociação que durou quase três horas, as equipes convencer o agressor a liberar a vítima.

A mulher foi socorrida para o Pronto Socorro de Bady Bassitt com lesões em ambas as mãos e a criança ficou sob os cuidados do Conselho Tutelar. O autor foi preso em flagrante por violência doméstica e tentativa de feminicídio e permaneceu preso à disposição da justiça.

