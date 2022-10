Suspeito de matar motorista diz à polícia que vítima foi enforcada

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Dois homens foram presos temporariamente e um adolescente apreendido suspeitos de participar do latrocínio da motorista de aplicativo Hortência Lourenço Dias.

A vítima foi encontrada morta no bairro Campo Alegre, na manhã de quinta-feira (13), em Olímpia (SP). A causa do óbito não foi divulgada pelo Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com o delegado Rodrigo Souza Ferreira, o primeiro suspeito de participar do crime foi preso na tarde de sexta-feira (14), no bairro Jardim Pedregulho, em Pirangi (SP).

Em depoimento à Polícia Civil, o criminoso detalhou o latrocínio, indicou a participação dos comparsas e revelou que Hortência foi enforcada, agredida e golpeada com uma caneta.

Ainda segundo o delegado, os outros dois suspeitos de envolvimento no crime foram levados à delegacia na tarde de sábado (15).

Os maiores de idade foram encaminhados para cadeias da região de Olímpia. Já o adolescente foi levado para a Fundação Casa.

Depoimento

Em depoimento, o primeiro suspeito a ser preso confessou que entrou em contato com Hortência e solicitou uma corrida para o bairro Quinta das Aroeiras.

Durante o trajeto, um dos criminosos aplicou um “mata-leão” na vítima e a puxou desmaiada para o banco traseiro do veículo. Em seguida, outro suspeito assumiu a direção do carro e seguiu para o bairro Campo Alegre.

À polícia, o mesmo criminoso que confessou o crime também disse que Hortência foi agredida, jogada desacordada em uma vala e golpeada no pescoço com uma caneta.

Logo depois, os três roubaram o carro da vítima com o objetivo de vendê-lo. O veículo foi encontrado abandonado em uma rua de Pirangi. A caneta foi apreendida para ser periciada.

Caso

Hortência foi encontrada caída em uma estrada rural do bairro Campo Alegre. Ela era professora, mas também atuava como motorista.

De acordo com o boletim de ocorrência, o pai da vítima contou que a filha saiu para fazer uma corrida na noite de 12 de outubro e não voltou para a casa.

Horas depois, o homem soube do encontro do corpo e reconheceu Hortência por uma fotografia.

A polícia começou a investigar o crime, colheu o depoimento de testemunhas e prendeu o primeiro suspeito em Pirangi.

O criminoso foi transferido para a delegacia de Olímpia, confessou o latrocínio e indicou a participação dos outros dois comparsas.

O corpo de Hortência foi enterrado na manhã de sexta-feira, no Cemitério de Olímpia, sob forte comoção. Ela deixou dois filhos, um adolescente, de 17 anos, e uma menina, de 7 anos. O caso segue em investigação.